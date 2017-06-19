Дочь пресс-секретаря Путина засела в Госдуме

 

Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова приняла участие в первом заседании Совета блогеров в Госдуме. На это обстоятельство обратила внимание интернет-газета Znak. В этот раз организаторы уточнили статус совета и несколько раз пригласили на следующие заседания сторонников оппозиционера Алексея Навального.

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Один из участников совета, Сергей Колясников, известный под ником Zergulio в LiveJournal, отметил в своем Twitter, что Елизавета Пескова «пришла раньше всех» «и погрузилась в телефон». «Настоящий блогер», - констатировал он.

Илья Будкевич, известный под ником voxtop-66, разместил на своей странице в Facebook фотографии погрузившейся в телефон Песковой.

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Впрочем, выступить ей не пришлось. Как сообщил TheQuestion шеф-редактор паблика «Лентач» Даниил Фимин, присутствовавший на встрече, там было человек двадцать, из них выступали около пяти. «Не успела ничего сказать, например, Лиза Пескова, которая после заседания активно раздавала комментарии и жаловалась, что не успела встрять», - рассказал Фимин.

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