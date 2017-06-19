СМИ: визит Медведева к теще спровоцировал пробку

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Накануне в районе города Сосновый Бор в Ленинградской области образовался большой дорожный затор, спровоцированный движением кортежа премьер-министра России.

Пользователи соцсетей рассказали, что заметили на участке от Соснового Бора до КАДа 18 машин сотрудников ГИБДД и усиление на посту в Лебяжьем. Также, примерно за 20 километров до Соснового Бора перед поворотом на деревню Коваши правоохранители разворачивали грузовые автомобили.

47news пишет, что около 14:00 через пост перед поселком Лебяжье проехал кортеж Медведева. Предположительно, политик вместе с супругой Светланой ездил в деревню Коваши, проживает его теща. Спустя чуть больше часа, его кортеж уехал обратно по направлению в Петербург, и проезд открыли.

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По информации СМИ, родители Светланы Медведевой в разное время жили в Кронштадте, в Ломоносове и в деревне Коваши, причем супруга российского премьера якобы помогала отремонтировать в деревне почту.

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