Во Франции произошел пожар на крыше ядерного реактора

 

Фото: REUTERS/Scanpix

На востоке Франции произошел пожар на крыше ядерного реактора на атомной электростанции Бюже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ядерный регулятор страны ASN (Управление ядерной безопасности).

«Пожар начался на 5 ядерном реакторе АЭС, который эксплуатируется оператором EDF (Electricite de France) и находится в 35 км от города Лион», – говорится в сообщении.

По информации оператора EDF, в результате пожара никто не пострадал. Институт радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN) сообщил, что датчики не зафиксировали увеличения радиоактиного излучения.

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