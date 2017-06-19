Во Франции произошел пожар на крыше ядерного реактора

На востоке Франции произошел пожар на крыше ядерного реактора на атомной электростанции Бюже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ядерный регулятор страны ASN (Управление ядерной безопасности).

«Пожар начался на 5 ядерном реакторе АЭС, который эксплуатируется оператором EDF (Electricite de France) и находится в 35 км от города Лион», – говорится в сообщении.

По информации оператора EDF, в результате пожара никто не пострадал. Институт радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN) сообщил, что датчики не зафиксировали увеличения радиоактиного излучения.