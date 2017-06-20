Трамп осудил жестокость КНДР после смерти студента

 

Фото: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил после сообщения о смерти студента Отто Вармбиера, которого ранее вернули в состоянии комы из заключения в КНДР, что северокорейский режим является крайне жестоким, передает Reuters.

Напомним, 22-летний американский студент, который 17 месяцев был заключен в Северной Корее, умер в больнице спустя неделю после возвращения в США.

«Судьба Отто лишь укрепляет решительный настрой моей администрации на то, чтобы предотвращать подобные трагедии в отношении невинных людей от рук режимов, которые не уважают верховенство закона и человеческое достоинство. Оплакивая еще одну жертву северокорейского режима, США вновь осуждают жестокость этого режима», − подчеркнул Трамп.

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Ранее Трамп заявил, что готов поспорить о решении мировой проблемы Северной Кореи.

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