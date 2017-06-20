ВИДЕО: впечатляющий маневр американского атомного авианосца

Американский атомный авианосец продемонстрировал эффектный морской дрифт. Видеозапись манёвра опубликовали в YouTube.

Самый большой в мире атомный авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72) выполнил скоростные повороты в Атлантическом океане. Отмечается, что корабль вышел в море после капитального ремонта, теперь ему предстоят ходовые испытания в течение нескольких дней, сообщает Метро.

USS Abraham Lincoln был спущен на воду в 1988 году. Четыре года назад судно отправили на верфи Вирджинии для комплексного ремонта.