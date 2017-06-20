Недалеко от столицы Аргентины Буэнос-Айреса полиция обнаружила крупнейший нелегальный склад нацистской атрибутики.

Среди предметов бюсты Адольфа Гитлера, лупы, медицинские предметы, которыми измеряли размер головы. Всего - 75 предметов. Причем предполагается, что все они подлинные. У ряда предметов были старые фотографии, на которых те в свое время были запечатлены, уточняет LETA.

Возможно, коллекция принадлежала кому-то из высших чинов Нацистской Германии. Известно, что после Второй мировой войны многие нацистские преступники бежали в Южную Америку.

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Aizvērt В Аргентине нашли нацистский склад AP/EPA/ScanPix AP/EPA/ScanPix AP/EPA/ScanPix AP/EPA/ScanPix AP/EPA/ScanPix AP/EPA/ScanPix AP/EPA/ScanPix AP/EPA/ScanPix AP/EPA/ScanPix AP/EPA/ScanPix







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