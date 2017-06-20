Bild: Террористы будут провозить бомбы при помощи младенцев

Немецкий профессор психологии Дитмар Хойброк предупредил немецкие спецслужбы о том, что в скором времени террористы могут использовать женщин, детей и младенцев для заброски бомб, сообщает немецкий таблоид Bild. Это заявление Хойброк сделал в одной из немецких телевизионных программ. В настоящее время власти, по мнению эксперта, не готовы к этому.

«Это звучит жестоко. Но это так и есть. Мы провели эксперименты и установили в ходе них, что женщины, имевшие при себе муляжи бомб, в которых иногда содержались настоящие взрывчатые вещества, не были выявлены», - рассказывает профессор.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Terroristen wollen Bomben mit Babys einschleusen

Реклама

Поэтому «в будущем надо обязательно серьезнее контролировать женщин и детей». «Нам придется это делать, - уверен Хойброк. - К нам будут пытаться проникнуть террористки и даже дети-террористы». По словам эксперта, в международной практике уже были прецеденты, когда террористы снабжали бомбами «инвалидов и даже новорожденных детей».

«Спецслужбам необходимо подготовиться к этому», - подчеркнул эксперт.