Евросоюз изменит формат шенгенской визы

 

Фото: Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

Сегодня Совет ЕС принял постановление о внесении изменений в регламент 1995 года, устанавливающий единый формат и дизайн краткосрочных шенгенских виз.

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«Действующая визовая наклейка, которая находится в обращении в течение 20 лет, оказалась скомпроментированной в связи с серьезными инцидентами, связанными с подделками и мошенничеством», – сообщается на сайте Совета ЕС.

Новый регламент будет, скорее всего, подписан в начале июля Советом ЕС и Европейским парламентом. После этого его опубликуют в Официальном журнале ЕС.

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