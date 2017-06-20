Определена лучшая авиакомпания мира

Катарская авиакомпания Qatar Airways была признана лучшей в мире в рамках престижной премии Skytrax 2017 World Airline Awards. Об этом во вторник, 20 июня, сообщается на сайте награды.

Кроме того, Qatar Airways стала лидером в категории «Лучший бизнес-класс». В номинациях «Лучший экономкласс» и «Развлечения на борту лайнера» она оказалась на втором месте.

Вторую строчку в международном рейтинге занимает национальная авиакомпания Сингапура Singapore Airlines. Замыкает тройку японская All Nippon Airways. Четвертая и пятая позиции достались Emirates (Дубай, ОАЭ) и Cathay Pacific (Гонконг, КНР) соответственно, пишет lenta.ru.

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Во вторую половину топ-10 были включены тайванский перевозчик EVA Air, немецкая Lufthansa, Etihad Airways из ОАЭ, китайская компания Hainan Airlines и Garuda Indonesia из Индонезии.

Для составления рейтинга было опрошено почти 20 миллионов человек из 105 стран с августа 2016 по май 2017 года. При этом анализировалась работа свыше 300 авиакомпаний.

Награды для авиакомпаний и аэропортов от британской исследовательской компании Skytrax считаются главной премией в авиаиндустрии. Перевозчики оцениваются на основе опроса пассажиров.