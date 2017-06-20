В МИДе РФ пока не подтверждают уничтожение лидера ИГ

Абу Бакр аль-Багдади
 

Абу Бакр аль-Багдади. Фото: AP/Scanpix

Факт уничтожения лидера запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади в Сирии, вероятность чего была высказана Минобороны РФ 16 июня, пока подтвердить не удалось, передает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Геннадия Гатилова.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о возможной гибели аль-Багдади в результате удара российской авиации в ночь на 28 мая по южному предместью сирийского города Ракки. Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор.

17 июня в Минобороны сообщили о ликвидации двух командиров ИГ в Сирии, а также 180 боевиков этой организации в ходе двух ударов ВКС РФ по объектам ИГ 6 и 8 июня. Также было уничтожено 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов.

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Аль-Багдади (Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) стал известен после того, как в июле 2014 года провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз сообщали о его ликвидации, но позже эта информация не подтверждалась.


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