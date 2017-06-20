Fox News сообщил об опасном сближении самолетов РФ и США над Балтийским морем

Истребитель Saab Jas 39
 

Истребитель Saab Jas 39. Фото: REUTERS/Scanpix

Российский истребитель Су-27 пролетел на расстоянии примерно в пять футов (около 1,5 метра) от разведывательного самолета ВВС США Boeing RC-135. Как сообщает Fox News со ссылкой на два военных источника, инцидент произошел над Балтийским морем в понедельник, 19 июня. Такое сближение двух самолетов считается опасным.

По словам источников, когда оснащенный ракетами российский истребитель двигался в сторону американского самолета, он совершал «провокационные» маневры.

По данным Fox News, со 2 июня над Балтикой зафиксировано в общей сложности 35 случаев сближения между российскими и американскими самолетами и кораблями. Однако такое близкое расстояние между воздушными машинами двух стран замечено впервые за месяц.

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В июне сообщалось о нескольких случаях сближения между военными самолетами РФ и стран НАТО. Так, накануне Министерство обороны Литвы заявило, что с 12 по 18 июня истребители страны девять раз поднимались в воздух для сопровождения 32 российских самолетов.

На прошлой неделе Минобороны РФ сообщало о сопровождении российских ракетоносцев истребителями Дании и Швеции. 6 июня стало известно, что российский истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик B-52 ВВС США. Как сообщило российское оборонное ведомство, после удаления американского самолета от госграницы РФ Су-27 вернулся на аэродром базирования.

С 1 по 16 июня в Балтийском море проходили ежегодные международные морские учения НАТО Baltic Operations (Baltops). В них приняли участие более 4 тысяч военнослужащих из 14 стран: Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Великобритании и США, а также партнеров НАТО Финляндии и Швеции. Целью учений была названа демонстрация военного присутствия НАТО в Балтийском море.



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