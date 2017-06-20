США расширили санкции против России

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Всего в санкционный список добавлены 38 физических лиц и организаций.

США расширили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине. Новый санкционный список опубликован на сайте Минфина США 20 июня.

Под финансовые ограничения попала российская частная военная компания Вагнер, а также кейтеринговая компания Конкорд ресторатора Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина». О связанных с Вагнером лицах ничего не сказано, но санкции ввели против предполагаемого главы компании Дмитрия Уткина. В пресс-релизе Минфина говорится, что Вагнер принимала участие в конфликте на Донбассе.

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В список попал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, который, как утверждается, занимается финансовой и материальной помощью ЛДНР.

В перечне также оказался Холдинг охранных структур Волк. Скорее всего, речь идет об организации, основанной при участии лидера Ночных волков.

Кроме того, в список внесены некоторые небольшие российские банки, работающие в Крыму, в том числе Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции, банки Рублев, Северный кредит, Ярославич, Центр международных расчетов.

Всего в список добавлены 38 физических лиц и организаций.

В связи с конфликтом в Украине США в общей сложности ввели санкции против 407 компаний и 160 человек.

Накануне в США республиканское большинство Палаты представителей притормозило голосование по санкциям против России.

Американский президент Дональд Трамп хочет внести изменения в законопроект сената, чтобы было возможно отменить антироссийские санкции.

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