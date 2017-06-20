Студент из США умер через неделю после освобождения из тюрьмы КНДР

В больнице не выходя из комы умер 22-летний американский студент Отто Вомбиер, который провёл 17 месяцев в тюрьме КНДР. Молодой человек ушел из жизни всего через несколько дней после освобождения - рассказывает портал topnews.ru

«К сожалению, жестокие муки, которым северокорейцы подвергли нашего сына, привели к тому, что единственный исход, который был бы возможен, — это грусть, которую мы сегодня испытали», - сказали родители Отто Вомбиера

Молодого человека приговорили к 15 годам каторги в марте 2016 года, когда он сорвал пропагандистский плакат в гостинице Северной Кореи, чтобы забрать его домой в качестве сувенира. В суде американец раскаялся в содеянном и признал ошибку. В тюрьме он провел 17 месяцев.

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Фото: REUTERS/Scanpix

13 июня 2017 года находившегося в коме Вомбиера выпустили из тюрьмы и эвакуировали. По словам властей КНДР, студент заболел ботулизмом и впал в кому после принятия снотворного. Уже в США у него обнаружили обширную гибель клеток мозга.

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