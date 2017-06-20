Израиль начал строить первое за 25 лет поселение на Западном берегу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

Строительные работы ведутся вопреки решению Совбеза ООН.

Израиль начал строительство нового поселения на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на своей странице в Facebook.

«Сегодня, как я и обещал, начинаются работы по строительству нового поселения для тех, кто жил в Амоне (поселок, который снесли в феврале 2017 года – ред.). Спустя десятилетия я стал премьер-министром, который построит новое поселение в Иудее и Самарии (еврейское обозначение Западного берега реки Иордан – ред.)», – написал Нетаньяху.

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Отметим, что это будет первое новое поселение на берегу Иордана за последние 25 лет.

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2016 года Совбез ООН принял резолюцию, в которой осуждается поселенческая деятельность Израиля на палестинских территориях и содержится требование остановить такое строительство. Украина голосовала «за» данную резолюцию..

В свою очередь Израиль отказался выполнять резолюцию Совбеза ООН. В феврале правительство страны одобрило строительство более 3тысяч домов на Западном берегу реки Иордан.


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