Коалиция США сбила над Сирией боевой дрон

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Представители возглавляемой США антитеррористической коалиции заявил о том, что во вторник, 20 июня, их силами был сбит боевой дрон, принадлежавший лояльным Дамаску формированиям.

Как уточняется в заявлении американских военных, беспилотник приближался к дислоцированному близ сирийско-иракской границы гарнизону коалиции на юго-востоке Сирии. Аппарат был сбит после того, как проявил враждебные намерения, передает DW.

Место инцидента находится поблизости от района, где 8 июня был сбит другой прорежимный БПЛА, сбрасывавший бомбы недалеко от расположения частей коалиции. Позднее западные разведывательные службы определили, что он принадлежал Ирану, уточняется в заявлении военных США.

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Ранее в тот же день сообщалось, что власти Австралии временно приостановили боевые вылеты самолетов и нанесение ударов по террористической группировке «Исламское государство» (ИГ) в Сирии. Эти превентивные меры введены во вторник, 20 июня, после того, как Россия пообещала с 19 июня принимать на сопровождение любые воздушные объекты международной коалиции под эгидой США.

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