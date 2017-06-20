На вокзале в Брюсселе прогремел взрыв: полиция застрелила мужчину в поясе смертника

На центральном вокзале Брюсселя вечером 20 июня произошел взрыв. О пострадавших информации нет. Полиция открыла стрельбу по человеку с «поясом смертника». Об этом сообщает телеканал VTM.

В полиции подтвердили информацию о взрыве и сообщили, что полиция открыла огонь по подозреваемому, сообщает телеканал VTM. Ситуация находится под контролем.

По неподтвержденным данным, на этом человеке был «пояс смертника», сообщает HLN. По сообщению издания, очевидцы видели лежащего на полу человека, из-под одежды которого торчали провода.

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Площадь Гранд-плас также эвакуировали.