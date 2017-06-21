Установлен исполнитель неудачного теракта в Брюсселе

 

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT / TT NYHETSBYRÅN

Полиция Брюсселя установила личность террориста, который привел в действие взрывное устройство 20 июня на Центральном вокзале столицы Бельгии. Об этом передает телеканал VTM со ссылкой на сообщение главы МВД Бельгии Яна Ямбона. Имя террориста не разглашается.

Во вторник в здании Центрального вокзала Брюсселя прогремел взрыв. Террорист, который привел в действие небольшое взрывное устройство, был ликвидирован полицией. В результате террористической атаки никто не пострадал. Премьер Бельгии Шарль Мишель созвал экстренное заседание национального Совета безопасности.

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