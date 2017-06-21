Предприятие «Prima M» отрицает наличие опасных отходов на сгоревшей в Слоке свалке

 

Фото: VUGD

ООО «Prima M», которому принадлежала нелегальная свалка пластмассовых отходов в окрестностях Слоки, где произошел крупный пожар, отрицает, что на территории могли находиться также опасные отходы. Об этом агентству ЛЕТА заявила член правления «Prima M» Луция Узклиньге.

Она подчеркнула, что на территории находилось только такие материалы, которые пригодны для вторичной переработки.

«Не может быть никакой речи о том, что здесь были какие-либо опасные отходы»,

- сказала Узклиньге.

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Она также выразила недоумение по поводу того, каким образом инспектор Государственной службы окружающей среды (ГСОС) обнаружил опасные отходы, предварительно не согласовав посещение территории с предприятием.

На вопрос о том, обращалось ли предприятие за страховой компенсацией после пожара, Узклиньге ответила, что ни территория, ни хранившиеся на ней отходы не были застрахованы.

Впечатляюще: Свалка в Юрмале до и после пожара

Фото: Впечатляюще: Свалка в Юрмале до и после пожара0

О том, что на сгоревшей в Слоке нелегальной свалке пластмассового мусора выявлены опасные отходы, сообщило сегодня Министерство охраны среды и регионального развития (МОССР).

«Министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс в связи со вскрывшимися фактами в соответствии с законом о гражданской обороне и управлению катастрофами поручил гендиректору ГСОС Инге Колеговой обеспечить полный контроль над ситуацией», - сообщили в министерстве.

Герхардс сегодня созвал пресс-конференцию, в которой примут участие также Колегова и представители Минздрава. Пресс-конференция состоится в 13.00 в МОССР (Рига, ул. Пелду, 25).

Пожар в Юрмале: второй день

Фото: Пожар в Юрмале: второй день0

Пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора в Слоке начался во второй половине дня в воскресенье. Локализовать его удалось только спустя 12 часов. Площадь пожара составила 1,2 гектара.

Причины возникновения пожара будут установлены в ходе расследования, которое ведет Госполиция.

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На месте пожара в Слоке обнаружены опасные отходы

На месте пожара в Слоке обнаружены опасные отходы


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