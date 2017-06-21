В США женщину, укравшую бутылку пива, приговорили к восьми годам тюрьмы

Суд штата Иллинойс в США вынес в понедельник приговор 55-летней жительнице Уилинга Лидии Зурадзка, которая признана виновной в краже алкогольного напитка. Злоумышленница проникла в чужой гараж и похитила бутылку пива.

Американская Фемида назначила Лидии Зурадзка наказание в виде восьми лет лишения свободы. Ей также назначили штраф в 459 долларов, пишет The Daily Herald.

Как следует из материалов уголовного дела, в августе 2016 года осужденная проникла в гараж, принадлежащий незнакомому ей мужчине, и похитила из холодильника бутылку пива марки Heineken.

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В ходе расследования выяснилось, что Лидия и раньше совершала ограбления из любви к пенному алкогольному напитку. В 2014 году она проникла через незапертую дверь в чужой дом и попыталась похитить емкость с пивом. На шум со второго этажа дома спустилась хозяйка. Увидев незваную гостью, она спросила у нее, что случилось. «Я хочу пива», - бесцеремонно ответила Лидия Зурадзка. Испуганная хозяйка дома начала кричать, и злоумышленнице пришлось спасаться бегством.

Позднее Зурадзка была привлечена к ответственности. За ее освобождение был назначен залог в 100 тысяч долларов, сообщала газета Metro. Однако в итоге женщина отделалась условным сроком заключения.

В прошлом году, после новой кражи, «пивная рецидивистка» была арестована. Она провела почти шесть месяцев в тюрьме округа Кук. За это время Лидия прошла курс лечения от алкоголизма.

Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы за кражу 2016 года, а также добавил еще два года заключения за предыдущий преступный эпизод.





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