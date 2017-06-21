Коалиционные силы во главе со США ликвидировали самопровозглашенного «главного священнослужителя» террористической организации «Исламское государство» Турки аль-Бинали в сирийском городе Меядин. Об этом сообщает сайт центрального командования США.

«Силы коалиции убили Турки аль-Бинали, самопровозглашенного «великого муфтия», главного священнослужителя ИГИЛ, в результате авиакатастрофы 31 мая в городе Меядин, Сирия», - говорится в сообщении.

Как сообщается, аль-Бинали играл центральную роль в вербовке иностранцев в ряды боевиков и провоцировал теракты по всему миру. Как главный священнослужитель ИГИЛ, начиная с 2014 года, он подстрекал к убийствам и другим зверствам, пытался узаконить создание «халифата» и был близким доверенным лицом главаря ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

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Напомним, 19 июня боевики «Исламского государства» взяли на себя ответственность за атаку в Иерусалиме 16 мая.

16 июня Минобороны РФ заявило о гибели лидера «Исламского государства» при российском авиаударе в предместье Ракки. Утверждалось, что были также уничтожены сотни рядовых боевиков и несколько главарей. Коалиция во главе с США не подтвердила смерть аль-Багдади.

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