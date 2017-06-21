Шойгу: рост военной активности НАТО ухудшает ситуацию у западных границ России

Ситуация у западных границ России имеет тенденцию к ухудшению из-за военной активности Североатлантического альянса в Восточной Европе и Балтийских странах, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

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«Ситуация, которая складывается у наших западных границ, имеет тенденцию к ухудшению. Это связано с повышением военной активности стран НАТО в Восточной Европе. Североатлантический альянс наращивает свое присутствие в странах Балтии. Совершенствуется инфраструктура их морских портов, аэродромов и других военных объектов», - сказал Шойгу.

«Действия наших западных коллег ведут к разрушению системы безопасности в мире, повышают взаимное недоверие и вынуждают нас применять меры реагирования, в первую очередь на Западном стратегическом направлении.

Мы совершенствуем боевой состав войск и систему их базирования», - сказал Шойгу

на коллегии военного ведомства в среду.

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Министр заявил, что некоторые страны «помимо политического, информационного и экономического давления стремятся использовать военную силу в качестве инструмента для достижения геополитических целей».

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