Эксперты выбрали десять лучших лоукостеров мира

Лучшей бюджетной авиакомпанией мира признан лоукостер AirAsia из Малайзии. Награду присудили в рамках премии Skytrax 2017 World Airline Awards.

В тройку лидеров десятки лучших лоукостеров также вошли норвежский Norwegian Air Shuttle и американский лоукостер JetBlue Airways .

Четвертую позицию заняла британская компания EasyJet, на пятом месте - американская Virgin America.

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Следом идут австралийская Jetstar Airways, майлазийская AirAsiaX, бразильская Azul Brazilian Airlines, американский Southwest Airlines и индийский IndiGo.

Награда от британской исследовательской компании Skytrax считается самой престижной в авиаиндустрии. Перевозчики оцениваются на основе опроса миллионов пассажиров из разных стран.

При этом, согласно данным сервиса FlightStats, индонезийское подразделение AirAsia признано самым непунктуальным в мире.

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