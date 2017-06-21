Неужели бывший президент Финляндии стала бездомной?

Бывший президент Финляндии Тарья Халонен на одни день появилась на улицах Хельсинки в образе бездомного, чтобы поучаствовать в кампании местного отделения благотворительной организации «Армия спасения». Целью акции было показать, что беда может настигнуть любого, и поэтому так важно не оставаться равнодушным, сообщает Newsru.com.

Фото с Халонен, которая сидит на каменной лестнице в грязной и старой одежде, - часть кампании «Неудача может постигнуть каждого», которую проводит «Армия спасения». Автор снимка, фотограф Антон Суксдорфф, запечатлел бывшего главу государства, руководившую страной с 2000 по 2012 год, на фото в прошлом месяце, отмечает издание.

Фотосессия была организована в районе Хельсинки Каллио, где Халонен живет всю жизнь. При этом

съемки проходили на закрытой территории, чтобы у местных прохожих не было возможности увидеть бывшего президента,

позировавшую в роли бездомной.

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She rocks❤️Finland's former president poses as a homeless for charity. Anyone's luck may change. #tarjahalonen #socialdemocracy #pelastusarmeija #strongwomen #equality A post shared by Venla Veijonen (@venla.veijonen) on Jun 20, 2017 at 1:02pm PDT

«Я не мог ожидать большего: она полностью вжилась в свою роль и в ситуацию, мы отсняли нужные кадры за 20 минут. Она вела себя как настоящий профессионал», - поделился впечатлениями от фотосессии Суксдорфф.

После того, как Халонен покинула пост президента Финляндии в марте 2012 года, она активно участвует в социальных проектах. Так в 2015 году она пришла на вокзал Хельсинки, куда привозили беженцев из Ближнего Востока, и собирала деньги для нужд местного отделения Красного Креста.

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