Бундестаг утвердил уход войск из Турции

 

Фото: AP/Scanpix

Сегодня парламент Германии одобрил вывод военных бундесвера с турецкой авиабазы Инджирлик. В поддержку предложения, внесенной партиями «большой коалиции», проголосовал 461 из 569 парламентариев.

Причиной ухода стали запреты правительства Турции на посещение немецкими депутатами Инджирлика. В качестве обоснований выдвигались различные поводы, в частности принятие Бундестагом резолюции, в которой события 1915 года в Османской империи были признаны геноцидом армянского народа.

Следующим поводом стало предоставление Берлином политического убежища турецким военным, бежавшим из страны после попытки переворота.

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На авиабазе Инджирлик с начала 2016 года были размещены около 270 немецких военнослужащих, шесть самолетов-разведчиков Торнадо, оборудованных специальной оптикой, один самолет-заправщик Airbus A310 MRTT.

Они поддерживали воздушные удары по базам террористической группировки Исламское государство в Сирии и Ираке, осуществляя разведку с воздуха и дозаправку самолетов. Теперь самолеты и воинский контингент будут перебазированы в Иорданию.

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