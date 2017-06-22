Макрон готовит встречу по Украине до саммита G20

Президент Франции Эмманюэль Макрон
 

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters/ScanPix

Президент Франции Эммануэль Макрон встречу в Нормандском формате (Франция, Германия, Украина, Россия) перед саммитом G20, который запланирован на 7-8 июля в Гамбурге.

«Мы проведем перед саммитом G20 встречу в этом формате», – заявил он в интервью газете Фигаро и ряду других европейских изданий.

Также Макрон заявил, что переговоры с коллегами в Нормандском формате позволят ему лучше понять, на каком этапе находится урегулирование украинской проблемы.

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«В том, что касается украинского вопроса, я дам вам четкий ответ после моих первых переговоров в рамках Нормандского формата.

Но совершенно точно, что наш долг – защищать Европу и ее союзников в регионе (на востоке Европы – ред.). По данному вопросу мы не должны отступать от своей позиции», – сказал он.

Как сообщал Корреспондент.net, по итогам саммита G7 в Италии Эммануэль Макрон призвал как можно быстрее созвать встречу «нормандской четверки». Французский лидер выступил за переговоры с Кремлем «без каких-либо уступок».

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