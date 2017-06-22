В Мичигане эвакуировали аэропорт из-за нападения на полицейского

В международном аэропорту американского города Флинт неизвестный ранил полицейского ножом в шею. После данного инцидента все пассажиры были эвакуированы из здания воздушной гавани.

По словам источников и свидетелей, нападавший перед нанесением удара полицейскому в шею якобы кричал «Аллах Акбар!».

Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, подозреваемый прибыл из Квебека и имеет канадский паспорт.

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Представители ФБР заявили, что подозреваемого допрашивают и пока рано говорить о мотивах нападения, пишет gazeta.ru.

«Нам известны сообщения о том, что злоумышленник делал заявления непосредственно перед атакой на офицера или в то время, когда он нападал на него, но пока еще слишком рано определять характер этих предполагаемых заявлений или то, было ли это террористическим актом», — говорится в заявлении.