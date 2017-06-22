В Гватемале лев в сафари-парке «перекусил» запаской проезжавшего мимо джипа

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В природном заповеднике «Чаплин» в гватемальском департаменте Эскуинтла произошел забавный случай во время семейного сафари на внедорожнике. Запасное колесо на багажнике машины заинтересовало крупного и, похоже, несколько проголодавшегося льва.

В течение минуты он увлеченно грыз покрышку, едва не оторвав ее вместе с бортом. Находившиеся в автомобиле пассажиры завороженно наблюдали за активностью хищника, опасаясь раззадорить его резкими движениями. Судя по комментариям очевидцев, запасным колесом, которое побывало в зубах льва, воспользоваться уже не получится, передает The Daily Mail.

Смотрители парка, комментируя инцидент, заверили, что лев был вполне добродушен и опасности для посетителей парка не представлял.

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