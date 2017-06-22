Заместителем Генсека ООН стал российский дипломат

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков возглавил контртеррористическое управление ООН, сообщает центр новостей организации.

Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил Воронкова своим заместителем 21 июня.

Отмечается, что российский дипломат имеет более 30 лет международного опыта.

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Глава ООН отметил, что при Воронкове постоянное представительство России инициировало несколько успешных проектов, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, которые осуществлялись управлением ООН по наркотикам и преступности.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН 15 июня постановила учредить управление всемирной организации по борьбе с терроризмом, глава которого будет иметь статус заместителя генерального секретаря.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН одобрил резолюцию по международно-правовому сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом.


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