В США на аэродроме разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 ВВС США разбился после возгорания на борту во время взлета с военного аэродрома Эллингтон в штате Техас. Инцидент произошел вблизи Хьюстона, передает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

«F-16 из 138-й эскадрильи, дислоцированной на аэродроме Эллингтон на базе в Хьюстоне, Техас, разбился во время взлета сегодня (21 июня) приблизительно в 09:30 по местному времени.

Пилот катапультировался, его в настоящий момент обследуют в местном медицинском учреждении»,

– рассказали в NORAD.

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Отмечается, что летчик получил задание провести учебный полет. На борту истребителя было оружие. После аварии пришлось эвакуировать на шесть часов людей с гражданского аэродрома, который находится рядом.