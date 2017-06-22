На улицах Старого Таллинна размещены знаки, предупреждающие о карманниках

В среду утром констебли Кесклиннаского отделения полиции совместно с управой того же района разместили на улицах Старого города знаки, предупреждающие о карманниках.

Знаки размещены на 20 улицах - там, где происходит больше всего карманных краж, сообщает BNS.

Знаки на двух языках предупреждают туристов и зарубежных гостей о том, что они могут стать жертвами карманников. «Мы сделали это с учетом приближающего Праздника песни и танца и скорого начала председательствования Эстонии в ЕС.

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В связи с этими событиями летом наряду с туристами приедет и множество зарубежных гостей»,- сообщила префектура полиции.

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