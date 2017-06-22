Миллионер из интернет-компании предрек человечеству 4-часовой рабочий день

Основатель интернет-компании Alibaba Group Джек Ма
 

Основатель интернет-компании Alibaba Group Джек Ма. Фото: AP/ScanPix

Основатель интернет-компании Alibaba Group Джек Ма предрек человечеству 4-дневный рабочий день уже через тридцать лет. По его словам люди будут иметь не только сокращенный рабочий день, но также выходить на работу только четыре раза, а не пять, как сейчас, передает CNBC.

«Я думаю, что через ближайшие 30 лет люди будут работать только четыре часа в день и, возможно, четыре дня в неделю», - отметил Джек Ма.

«Мой дедушка работал 16 часов в день на сельскохозяйственных угодьях и думал, что он очень занятой.

Мы работаем восемь часов, пять дней в неделю и думаем, что мы очень заняты», - сказал предприниматель.

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Он также отметил, что не видит смысла создавать роботов-машин, похожих на людей. Ма высказал мнение, что машина никогда не сможет получить опыт и мудрость, которыми обладает человек.

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