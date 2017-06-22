Премьер Литвы: маневры военных самолетов над Балтикой могут закончиться большой бедой

Су-27. Иллюстративное фото
 

Су-27. Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

И натовским, и российским военным нужно сохранять хладнокровие, потому что маневры военных самолетов над Балтийским морем в последние дни могли привести к большим бедам, считает литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис.

«Такое поведение близко к определенной грани, за которой может случиться большая беда. Не обязательно прямой конфликт, а просто контакт, и последствия могут быть очень печальными», - сказал он.

Премьер назвал маневры российских военных самолетов над Балтикой «лихими», отметив, что они «идут вразрез с элементарным безопасным поведением».

Реклама

На этой неделе НАТО и Россия сообщили о рискованных маневрах военных самолетов над Балтикой.

Пентагон во вторник обвинил Россию в том, что ее истребитель «Су-27» в понедельник пролетел в опасной близости от американского стратегического разведывательного самолета RC-135U над Балтийским морем.

Швеция в среду сообщила, что вызывает российского посла для объяснений по поводу инцидента в понедельник, когда российский «Су-27» приблизился к шведскому самолету разведки.

Москва утверждает, что истребитель F-16, который, по всей видимости, поднялся из Шяуляй, в среду слишком близко подлетел к самолету, на борту которого находился министр обороны России Сергей Шойгу.

Еще по этой теме
Истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ

Истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 58500 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR

reklama.vesti.lv

Красота или ужас? «Горячие» фото самой большой груди Латвии Wo&Men

Красота или ужас? «Горячие» фото самой большой груди Латвии

Сняла очки, и ах! Джоли удивила «застывшим» от ботокса лицом Wo&Men

Сняла очки, и ах! Джоли удивила «застывшим» от ботокса лицом

ФОТО: 18-летняя внучка Владимира Высоцкого восхищает красотой Showbiz

ФОТО: 18-летняя внучка Владимира Высоцкого восхищает красотой

В Skype произошел глобальный сбой: Латвийцы остались без связи Hi-Tech

В Skype произошел глобальный сбой: Латвийцы остались без связи

На Youtube попало видео дрифта авианосца США Hi-Tech

На Youtube попало видео дрифта авианосца США

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SISTĒMAS VADĪTĀJS
SISTĒMAS VADĪTĀJS
SYSTEM MANAGER
SYSTEM MANAGER
SAP KONSULTANTS - INFORMĀCIJAS ...
SAP KONSULTANTS - INFORMĀCIJAS ...
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
http://alkoutlet.lv

Темы

 