Кучма призвал Украину не ходить по миру с протянутой рукой

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что украинская экономика разваливается, а страна становится сырьевым придатком, сообщает телеканал «112 Украина».

«Мы об экономике вообще забыли, мы разваливаемся начисто! Мы становимся сырьевым придатком. У нас металлургия осталась, химия, сельское хозяйство. Высоких технологических производств практически нет», — отметил он.

По словам Кучмы, «европейцы ставят нас на колени», а «конкретной помощи Украине» так и нет.

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«Если мы будем бедными, как сегодня, мы никому не нужны! На 90% все зависит от нас самих. Не надо ходить по всему миру с протянутой рукой», — подчеркнул экс-президент Украины.

Ранее Кучма заявлял, что блокада Донбасса не помогает Украине, а наносит ей вред.


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