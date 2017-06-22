Forbes: Билл Гейтс – самый богатый американец

Билл Гейтс. Фото: AP/Scanpix

Основатель Microsoft Билл Гейтс возглавил список самых богатых жителей США с состоянием в 88,9 млрд долларов. Об этом свидетельствует новый рейтинг журнала Forbes, который назвал самых богатых американцев в каждом штате США.