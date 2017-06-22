Forbes: Билл Гейтс – самый богатый американец

Основатель Microsoft Билл Гейтс возглавил список самых богатых жителей США с состоянием в 88,9 млрд долларов. Об этом свидетельствует новый рейтинг журнала Forbes, который назвал самых богатых американцев в каждом штате США.
Гейтс и его ближайший конкурент в рейтинге основатель компании Amazon Джефф Безос (83,3 млрд долларов) представляют штат Вашингтон.
Третьим среди самых богатых американцев признан инвестор Уоррен Баффет (76,2 млрд долларов) из Небраски, четвертым – проживающий в Калифорнии основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг (62,4 млрд долларов).
Отметим, что в семи штатах – Алабама, Аляска, Делавэр, Миссисипи, Нью-Мексико, Северная Дакота и Вермонт – миллиардеров нет. Там самыми богатыми людьми стали миллионеры.Еще по этой теме