С здании ЦРУ прошла спецоперация по поимке сотрудников, воровавших шоколадки

Руководству Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США пришлось уволить нескольких подрядчиков после того, как вскрылась преступная схема, по которой они взломали программное обеспечение торгового аппарата внутри здания и бесплатно получали из него шоколадки и другие сладости. Общий ущерб оценивается 3314 долларов, сообщает BuzzFeed.

Кражи происходили с осени 2012 года по март 2013 года, но информация была предана широкой огласке только сейчас, после того, как был рассекречен соответствующий отчет руководства спецслужбы.

Преступная схема заключалась в том, что уволенные отключали кабель, который соединял торговый автомат с платежной системой FreedomPay. После этого они использовали пустые карты FreedomPay, с них не снимались деньги за транзакции, однако автомат все равно выдавал шоколадки и другие сладости.

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Когда руководству стало известно о преступной схеме, возле автоматов были установлены камеры видеонаблюдения, чтобы поймать злоумышленников с поличным. Видеозапись установила, что в преступной схеме участвовали несколько сотрудников фирм-подрядчиков ЦРУ.

Во время расследования был вычислен и главарь «банды» с «особыми техническими знаниями»,

который и разработал схему нелегального получения шоколадок. Именно он сначала протестировал схему самостоятельно, а потом поделился ею со своими коллегами.

В документе не уточняется, сколько всего человек было замешано в кражах. Однако, как только их всех удалось идентифицировать, они признались в содеянном. У них забрали пропуски в офис ЦРУ и вывели из здания. Позднее они были уволены своими работодателями-подрядчиками разведывательного управления.



