С здании ЦРУ прошла спецоперация по поимке сотрудников, воровавших шоколадки

 

Фото: AP/Scanpix

Руководству Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США пришлось уволить нескольких подрядчиков после того, как вскрылась преступная схема, по которой они взломали программное обеспечение торгового аппарата внутри здания и бесплатно получали из него шоколадки и другие сладости. Общий ущерб оценивается 3314 долларов, сообщает BuzzFeed.

Кражи происходили с осени 2012 года по март 2013 года, но информация была предана широкой огласке только сейчас, после того, как был рассекречен соответствующий отчет руководства спецслужбы.

Преступная схема заключалась в том, что уволенные отключали кабель, который соединял торговый автомат с платежной системой FreedomPay. После этого они использовали пустые карты FreedomPay, с них не снимались деньги за транзакции, однако автомат все равно выдавал шоколадки и другие сладости.

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Когда руководству стало известно о преступной схеме, возле автоматов были установлены камеры видеонаблюдения, чтобы поймать злоумышленников с поличным. Видеозапись установила, что в преступной схеме участвовали несколько сотрудников фирм-подрядчиков ЦРУ.

Во время расследования был вычислен и главарь «банды» с «особыми техническими знаниями»,

который и разработал схему нелегального получения шоколадок. Именно он сначала протестировал схему самостоятельно, а потом поделился ею со своими коллегами.

В документе не уточняется, сколько всего человек было замешано в кражах. Однако, как только их всех удалось идентифицировать, они признались в содеянном. У них забрали пропуски в офис ЦРУ и вывели из здания. Позднее они были уволены своими работодателями-подрядчиками разведывательного управления.


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