В США объявили в розыск пятерых экс-менеджеров Volkswagen

Органы юстиции США объявили в международный розыск пятерых экс-менеджеров немецкого автоконцерна Volkswagen (VW). Германия выдавать их не станет, но они не смогут покидать территорию страны, так как внесены в базу Интерпола и им будет грозить задержание и экстрадиция, сообщает в четверг, 22 июня, Süddeutsche Zeitung.

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Американские власти обвиняют бывших сотрудников VW в сговоре с целью совершения мошенничества и в нарушении американских экологических стандартов. В США обвиняемым грозят длительные сроки заключения.

Речь идет о Хайнце-Якобе Нойссере, Йенсе Хадлере, Рихарде Доренкампе, Бернде Готтвайсе и Юргене Петере, против которых также ведет расследование прокуратура Брауншвейга.

Всего в Германии в причастности к дизельному скандалу подозреваются около 40 бывших менеджеров и сотрудников VW.

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В США, кроме пяти объявленных в розыск менеджеров, обвинение выдвинуто также против руководителей одного из отделов немецкого автоконцерна Оливера Шмидта, который был задержан 7 января перед вылетом в Германию. Суд в Детройте поместил его под арест. Если его вина будет доказана, ему грозит до 169 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что VW достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 миллиардов долларов в рамках урегулирования скандала вокруг занижения данных о выхлопах дизельных двигателей. Однако министерство юстиции США не намерено отказываться от судебного преследования экс-менеджеров автоконцерна.

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