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Евросоюз продлил экономические санкции против России, введенные за аннексию Крыма и действия Москвы в конфликте на Украине. Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск в своем Twitter в четверг, 22 июня.

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«Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России за то, что она в недостаточной степени выполняет минские договоренности», – написал Туск.

Ограничительные меры будут действовать еще полгода. За это решение проголосовали главы государств и правительств на саммите в Брюсселе. Как указал Туск, участники саммита отметили слабую реализацию минских соглашений.

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Санкции распространяются на российские государственные банки, импорт и экспорт вооружений, важнейшие предприятия нефтяной и газовой промышленности России и действовали до июля 2017 года.

Отметим, ранее в США заявили, что не снимут санкции против России, пока будет наблюдаться присутствие Москвы на востоке Украины.

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