На Украине 500 военнослужащих покончили с собой после возвращения с войны в Донбассе

На Украине примерно 500 военнослужащих покончили жизнь самоубийством после возвращения из зоны боевых действий в Донбассе. В Киеве уже сравнили это явление с жизнью ветеранов войны в Афганистане, не все из которых смогли найти себя в мирном обществе. О проблеме поствоенного синдрома, с которой столкнулись украинские власти, рассказал глава МВД Арсен Аваков в статье «Стратегия гибридного мира», опубликованной в газете «Украинская правда».
«На начало июня зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий. По информации международного правозащитного центра «Ла страда Украина», уже в 2015 году количество обращений членов семей участников АТО с жалобами на бытовое насилие увеличилось в восемь раз», - сообщил Аваков.
При этом, по его словам, с точки зрения наличия поствоенного синдрома
«необходимо учитывать сотни тысяч вынужденно перемещенных лиц и тех, кто остается на оккупированных территориях в зоне боевых действий».
«То есть в группе риска находится в несколько раз больше людей!» - написал глава МВД.
По аналогии с афганским синдромом Аваков в своей статье ввел новый термин - «украинский поствоенный ветеранский синдром». «Нам, украинцам, больше знаком афганский синдром, но не как медицинская или, точнее, медико-социальная проблема общества, а в виде трагичных историй жизни родных, друзей, знакомых. Советские «афганцы» зачастую не смогли найти себе достойное место, вернувшись с войны, на которую их «никто не посылал«. Наркомания, суицид, агрессивное поведение, конфликтность, разрушенные семьи, разрушенные судьбы», - отметил он.
Как подчеркивает Аваков, на Украине уже три года идет «гибридная война» и, когда она закончится, «признание и преодоление последствий военного посттравматического синдрома как среди ветеранов, так и среди мирных жителей - станет одним из ключевых вызовов гибридного мира».
«Для преодоления украинского эквивалента вьетнамского синдрома, усугубленного национальной спецификой, разработаны и действуют программы социально-психологической и социально-экономической помощи. Однако пока это в основном ведомственные программы, которые решают проблемы преимущественно на индивидуальном или внутриведомственном уровне, но выносят за скобки проблему в целом», - сетует глава МВД Украины.
По мнению Авакова, Украине н
еобходима комплексная, целостная программа на государственном уровне, направленная на минимизацию негативных последствий поствоенного синдрома как социального явления.
«Необходимо понимание и признание, что эта проблема является глобальной проблемой украинского общества», - акцентирует он.
«Есть забытая максима, что «война заканчивается только тогда, когда похоронен ее последний солдат«. Эта более чем справедливая в гуманитарно-историческом плане максима, пожалуй, имеет свое продолжение в общественном плане: война заканчивается лишь тогда, когда социально адаптируется ее последний солдат», - резюмировал глава МВД Украины.
На прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что антитеррористическую операцию в Донбассе нужно завершить, поскольку в рамках этого формата неподконтрольные Киеву территории освободить невозможно. Политик предложил перейти к новому формату разрешения конфликта.
Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, предложил заменить АТО «адекватными действиями» украинских военных. «Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украину беззащитной», - отметил глава государства.
Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса предполагает дополнительные полномочия Порошенко. «Предполагается, что президент будет иметь право вводить чрезвычайное и военное положение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», - заявила она.
По словам постоянного представителя Верховной Рады в ПАСЕ Владимира Арьева, «это будет формат локальной войны с возможностью для президента иметь в подчинении все силовые структуры на территории Донецкой и Луганской областей». Отвечать на вопрос, будет ли введено военное положение в Донецке и Луганске, Арьев не стал. «Мы это воспринимаем как какой-то переходный момент, так как нам нужно действовать более эффективно, чтобы избежать перехода этого конфликта в замороженное состояние», - пояснил он.
Позднее председатель Верховной Рады Андрей Парубий пояснил, что законопроект «об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины» и изменении формата АТО, предложенный Турчиновым, позволит использовать все военные подразделения без ограничения демократических процедур.
Законопроект прописывает, каким образом на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет проходить работа государственных институтов, координация Вооруженных сил Украины, силовых структур, военно-гражданских администраций. Законопроект вводит новый правовой режим, который не является ни военным положением, ни антитеррористической операцией.