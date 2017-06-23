Der Spiegel: Германия на протяжении многих лет шпионила за США

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) много лет шпионила за США, в том числе за администрацией американского президента. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении издания.

С 1998 по 2006 годы, следует из документов, BND отслеживало в США телефонные разговоры, факсы и электронную почту по четырем тысячам ключевых слов.

По этим ключевым словам отслеживались электронная переписка и переговоры в Белом доме, Минфине и Госдепартаменте.

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Кроме того, слежка велась за электронной перепиской и переговорами в Lockheed Martin, NASA, правозащитной организацией Human Rights Watch, несколькими университетами, а также оборонными структурами, включая ВВС США и военную разведку.

Также BND, утверждает Der Spiegel, собирала данные из более чем 100 посольств в Вашингтоне и международных организаций, штаб-квартиры которых расположены в США, в том числе из МВФ.

Продолжает ли BND вести наблюдение за объектами на территории США с использованием этого списка ключевых слов, неизвестно, сообщает Der Spiegel.

В 2013 году после публикации данных, предоставленных бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, стало известно, что Агентство национальной безопасности (АНБ) прослушивало телефоны канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Также американские спецслужбы вели наблюдение за крупнейшими немецкими компаниями. Позже выяснилось, что АНБ следило и за двумя предшественниками Меркель на посту канцлера. Меркель, комментируя сообщения о слежке, тогда заявила: «Шпионаж среди друзей совершенно недопустим».

Der Spiegel в 2015 году сообщало, что BND помогала АНБ вести слежку за посольствами и другими организациями стран Евросоюза и Соединенных Штатов.