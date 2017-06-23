Der Spiegel: Германия на протяжении многих лет шпионила за США

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) много лет шпионила за США, в том числе за администрацией американского президента. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении издания.

С 1998 по 2006 годы, следует из документов, BND отслеживало в США телефонные разговоры, факсы и электронную почту по четырем тысячам ключевых слов.

По этим ключевым словам отслеживались электронная переписка и переговоры в Белом доме, Минфине и Госдепартаменте.

Реклама

Кроме того, слежка велась за электронной перепиской и переговорами в Lockheed Martin, NASA, правозащитной организацией Human Rights Watch, несколькими университетами, а также оборонными структурами, включая ВВС США и военную разведку.

Также BND, утверждает Der Spiegel, собирала данные из более чем 100 посольств в Вашингтоне и международных организаций, штаб-квартиры которых расположены в США, в том числе из МВФ.

Продолжает ли BND вести наблюдение за объектами на территории США с использованием этого списка ключевых слов, неизвестно, сообщает Der Spiegel.

В 2013 году после публикации данных, предоставленных бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, стало известно, что Агентство национальной безопасности (АНБ) прослушивало телефоны канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Также американские спецслужбы вели наблюдение за крупнейшими немецкими компаниями. Позже выяснилось, что АНБ следило и за двумя предшественниками Меркель на посту канцлера. Меркель, комментируя сообщения о слежке, тогда заявила: «Шпионаж среди друзей совершенно недопустим».

Der Spiegel в 2015 году сообщало, что BND помогала АНБ вести слежку за посольствами и другими организациями стран Евросоюза и Соединенных Штатов.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: 18-летняя внучка Владимира Высоцкого восхищает красотой Showbiz

ФОТО: 18-летняя внучка Владимира Высоцкого восхищает красотой

На каком пальце носить кольцо, чтобы привлечь удачу и любовь Wo&Men

На каком пальце носить кольцо, чтобы привлечь удачу и любовь

Комик устраивает безумные розыгрыши в лифте Hi-Tech

Комик устраивает безумные розыгрыши в лифте

ФОТО: Жена показала новое фото с больным Хворостовским Showbiz

ФОТО: Жена показала новое фото с больным Хворостовским

На Youtube попало видео дрифта авианосца США Hi-Tech

На Youtube попало видео дрифта авианосца США

Германия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 