Чехия объявила о готовности вступить в еврозону

Чехия готова перейти на единую европейскую валюту и вступить в еврозону. Об этом заявил глава Чешского национального банка Йиржи Руснок.

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Однако до принятия евро было бы желательно уменьшить разницу между доходами чехов и жителей еврозоны, заявил он в интервью местному новостному агентству CTK.

Ранее власти Чехии официально заявляли о намерении перейти на использование евро, однако дата этого шага не называлась.

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По оценкам министерства финансов,

сейчас цены в Чехии составляют примерно 60% от показателей стран еврозоны. Двадцать лет назад они были на уровне 35%.

Средняя годовая зарплата чехов в 2014 году составляла около 345 тыс. крон, то есть 37% от среднего показателя ЕС (930 тыс. крон). При этом две трети работников в Чехии получают зарплату ниже средней, сообщает cznews.info.

ВВП Чехии по итогам 2016 года увеличился на 2,5% после повышения на 4,5% годом ранее. Как ожидают эксперты, в 2017 году темпы роста экономики останутся примерно на прошлогоднем уровне.

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