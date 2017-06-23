ДТП с автобусом в Бразилии: погиб 21 человек

В Бразилии в результате дорожно-транспортного происшествия загорелся пассажирский автобус – погиб 21 человек. Как сообщает Astro Awani, еще 22 человека получили ранения, семеро из которых – в критическом состоянии.

Авария произошла в южном штате Эспириту Санто, недалеко от муниципального терминала Гуарапари.

Согласно информации издания, грузовик выехал на встречную полосу и врезался в автобус, который путешествовал между городом Сан-Паулу и региональной столицей Эспириту-Санту, Витория.

Реклама

Два автомобиля скорой помощи, которые ехали за автобусом, также не смогли избежать столкновения. Большинство жертв погибли в огне после возгорания автобуса.

Еще по этой теме