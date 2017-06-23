В один из моргов Петербурга пускали «экстрасенсов» для занятий магией

Сотрудник одного из петербургских моргов разрешал посторонним заниматься «магией на трупах», сообщает прокуратура города 21 июня.

На след нарушителя закона прокуроров Красногвардейского района навела информация, опубликованная в интернете. Специалисты установили, что победительница одного из телешоу совместно с группой из примерно 10 человек не менее двух раз в 2016 году приходила в учебную секционную морга СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и в другие помещения административного корпуса БСМЭ, чтобы проверить, есть ли у нее экстрасенсорные способности.

Трупы так называемым экстрасенсам предоставлял заведующий методическим кабинетом по управлению качеством экспертной работы бюро. При этом руководство находилось в неведении, что в учебной секционной морга идут занятия по магии. По документам посторонние люд в морге также не фигурировали.

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Таким образом, заведующий нарушил Федеральный закон от 31.05.2001 N73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», а также Федеральные государственные образовательные стандарты.

Прокуратура района внесла представление об устранении нарушений закона и поставила вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. На каких условиях «экстрасенсам» разрешали пройти в морг, не сообщается.

Отметим, в марте «Лайф» сообщал, что участница «Битвы экстрасенсов» Наталья Бантеева организовывала «пятидневные интенсивные курсы», и одним из мест их проведения был как раз морг.