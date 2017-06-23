В один из моргов Петербурга пускали «экстрасенсов» для занятий магией

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Сотрудник одного из петербургских моргов разрешал посторонним заниматься «магией на трупах», сообщает прокуратура города 21 июня.

На след нарушителя закона прокуроров Красногвардейского района навела информация, опубликованная в интернете. Специалисты установили, что победительница одного из телешоу совместно с группой из примерно 10 человек не менее двух раз в 2016 году приходила в учебную секционную морга СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и в другие помещения административного корпуса БСМЭ, чтобы проверить, есть ли у нее экстрасенсорные способности.

Трупы так называемым экстрасенсам предоставлял заведующий методическим кабинетом по управлению качеством экспертной работы бюро. При этом руководство находилось в неведении, что в учебной секционной морга идут занятия по магии. По документам посторонние люд в морге также не фигурировали.

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Таким образом, заведующий нарушил Федеральный закон от 31.05.2001 N73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», а также Федеральные государственные образовательные стандарты.

Прокуратура района внесла представление об устранении нарушений закона и поставила вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. На каких условиях «экстрасенсам» разрешали пройти в морг, не сообщается.

Отметим, в марте «Лайф» сообщал, что участница «Битвы экстрасенсов» Наталья Бантеева организовывала «пятидневные интенсивные курсы», и одним из мест их проведения был как раз морг.


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