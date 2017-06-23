СМИ: У Трампа есть утренний ритуал, связанный с РФ

У президента США Трампа появился новый утренний ритуал. Около 6:30 утра, до того, как в Сети появляются новости, он советуется по телефону с членом своей внешней юридической команды, чтобы узнать все новости по России. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

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Звонки, подробно описанные тремя высокопоставленными должностными лицами Белого дома, - это консультация по стратегии, в ходе которого адвокаты Трампа и гуру по связям с общественностью поочередно рассматривают последние заголовки.

По данным СМИ, эти переговоры проводятся в форме брифингов. Эта команда занимается разработкой так называемого плана по «борьбе с врагами Трампа».

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Напомним, ранее сообщалось, что в США отказались говорить о встрече Трамп-Путин.

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