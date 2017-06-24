Пять человек погибли от удара током в аквапарке Турции

Пять человек, из которых трое дети, скончались в бассейне в аквапарке от удара током в городе Акьязи в провинции Сакарья на северо-западе Турции, сообщает в пятницу агентство «Ассошиэйтед пресс».

По ее данным турецких СМИ, инцидент произошел в городе Акъязы в провинции Сакарья, сообщает ТАСС.

Дети, находившиеся в бассейне, из-за неисправности оборудования получили удар током. Трое людей погибли при попытке спасти их. Пострадавшие были доставлены в больницу, но медики не смогли им помочь.

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Известно, что управляющий аквапарка и его сын впоследствии прыгнули в бассейн за людьми, отмечает Интерфакс.

Полиция проводит расследование инцидента.