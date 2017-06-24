В Лондоне эвакуировали жителей пяти зданий из-за угрозы пожара

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Причиной временного выселения людей стала небезопасная облицовка зданий, аналогичная той, что применялась в сгоревшей многоэтажке.

На севере Лондона срочно эвакуируют жителей более 800 квартир в пяти жилых башнях из-за опасений по поводу несоответствия требованиям пожарной безопасности облицовки зданий, передает русская служба ВВС.

В муниципальном совете лондонского района Камден сообщили, что жители будут эвакуированы для проведения в здании противопожарных работ. Небезопасную облицовку здания полностью заменят.

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Как выяснилось, облицовка пяти башен в районе Камден аналогична той, что использовалась в многоэтажном доме Grenfell Tower, где в результате пожара погибли 79 человек.

Сначала сообщалось, что будут эвакуированы жители только одного многоэтажного дома в этом районе. Однако после проведения проверки стало известно, что противопожарные работы будут вестись в пяти многоэтажных домах.

Как ожидается, работы по замене облицовки зданий займут от трех до четырех недель. Жителей эвакуируемых домов переселяют в отели и другие места временного размещения.


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