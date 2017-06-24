В Китае оползнем накрыло деревню: под завалами более 140 человек

В Китае оползнем накрыло целую деревню, идут спасательные работы. По уточненным данным Xinhua, под завалами оказался 141 человек, их считают пропавшими без вести. Национальное телевидение CCTV передает, что к полудню по местному времени из-под завалов достали живыми семейную пару с младенцем.

Оползень сошел на деревню Синьмо в провинции Сычуань около 6 утра субботы по местному времени. Под грудой валунов и горной породы оказалось 46 домашних хозяйств. Первоначально сообщалось о сотне жителей, пропавших без вести. Информационный портал Sina со ссылкой на начальника 5-й бригады Народной вооруженной милиции Китая Чэнь Тебо cообщал о двух сотнях погребенных заживо.

Породой засыпало русло реки, протекающей около деревни, а также около 1600 метров автомобильной дороги.

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На месте происшествия работают более 500 спасателей, врачи оказывают пострадавшим первую помощь. Работы осложняет продолжающийся дождь.

Портал Sina опубликовал фотогалерею, собрав фото с места спасательных работ на месте стихийного бедствия.

Администрация провинции во главе с секретарем комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Сычуань Ван Дунмином оценивает масштабы последствий. Образована правительственно-экспертная рабочая группа, занимающаяся устранением последствий стихийного бедствия, передает ТАСС.

Причина оползня не называется, но надо отметить, что на протяжении недели в провинции Сычуань идут дожди, которые привели к масштабным наводнениям.







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