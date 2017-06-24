Впервые за долгое время вырос рейтинг одобрения Трампа

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: AP/Scanpix

Данные опроса свидетельствуют, что 48% респондентов одобряют деятельность американского лидера.

По данным опроса Harvard-Harris Poll для издания Hill, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос впервые за долгое время.

По результатам исследования, 48% респондентов одобряют деятельность Трампа на посту главы государства и 52% американцев недовольны его работой.

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Отмечается, что предыдущий опрос показал 45% респондентов поддерживающих американского лидера. Опрос проводился с 19 по 21 июня, в нем приняли участие 2237 зарегистрированных избирателей.

Напомним, в середине мая рейтинг одобрения Трампа упал до минимума с момента инаугурации главы государства 20 января и составил всего 38%.

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