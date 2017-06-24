Туск: Ситуация в Средиземноморье с миграцией по-прежнему критична

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в пятницу после заседания Европейского совета, что ситуация в центральной части Средиземноморья с нерегулярным прибытием мигрантов по-прежнему остается критичной.

«Хотя мы сделали много правильных шагов, для нас важен только один результат — прекращение этой трагической ситуации»,- сказал Туск на совместной пресс-конференции с п резидент ом Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер ом и премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом.

«Лидеры договорились, что все приложат в ближайшие недели усилия для достижения скоординированности и для усиления поддержки»,- сказал Туск, по словам которого главы правительств провели продолжительное обсуждение по вопросам торговли в связи с открывшимися данными по протекционизму.

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«Европа остается открытой для бизнеса, однако мы договорились, что Европа должна лучше защищаться от неправильных торговых практик»,- сказал Туск.

Лидеры договорились, что Европейская Комиссия приступит к проведению анализа инвистиций в стратегические секторы третьих стран, сказал Туск о предложении нового президента Франции Эммануэля Макрона.

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