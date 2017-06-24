Администрация Трампа выступит против законопроекта об ужесточении антироссийских санкций

Администрация президента США Дональда Трампа раскритиковала отдельные положения законопроекта о расширении санкций в отношении России. Ранее руководство Республиканской партии в палате представителей конгресса отправило документа на экспертизу в профильный комитет по иностранным делам.

По информации The Washington Post, Белый дом выступит против пунктов законопроекта, которые могут ущемлять полномочия главы государства. В частности, документ лишает президента США возможности в одностороннем порядке отменять санкции в отношении России без одобрения конгресса.

«Законопроект прошел сенат, сейчас палата представителей рассматривает его. Прямо сейчас нечего комментировать здесь», - объявил в пятницу официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. На уточняющий вопрос, есть ли у Белого дома опасения на счет законопроекта, Спайсер пояснил: «Наши опасения касаются того, как он может быть реализован в контексте существующих санкций и достигнет ли он желаемых целей».

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В свою очередь, издание со ссылкой на заявления американских чиновник уточняет, что Белый дом выступает против положений, которые могут быть рассмотрены как ущемление полномочий президента. Особую обеспокоенность у Трампа вызывает процесс рассмотрения решения конгрессом, который может позволить сенату блокировать отмену санкций президентом.

Ранее на этой неделе руководство Республиканской партии в палате представителей конгресса США отправило законопроект о расширении санкций в отношении России на экспертизу в профильный комитет по иностранным делам. Теперь законопроект, принятый сенатом, ждет неопределенное будущее в палате представителей.

Верхняя палата конгресса 14 июня подавляющим большинством приняла законопроект о введении новых антироссийских санкций и законодательном закреплении ряда уже действующих ограничительных мер. Кроме того, сенаторы по существу предприняли попытку лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим.

Принятый документ предусматривает, что президент США должен будет предоставлять конгрессу четкий перечень лиц, которых предполагается вывести из-под действия ограничительных мер. Главу администрации США также хотят обязать уведомлять законодателей о том, изменила Россия или нет свою политику на ряде направлений, в том числе касающуюся Сирии и Украины.

Законопроект предполагает, что только после получения таких материалов из Белого дома конгресс в течение 30 дней будет вырабатывать собственное решение о том, следует или нет смягчать антироссийские санкции.

На прошлой неделе стало известно, что Белый дом намерен проработать с республиканцами в палате представителей вопрос о внесении изменений в принятый сенатом США законопроект об ужесточении санкций против РФ.

Как писал портал Politico со ссылкой на представителя администрации, президент Дональд Трамп и его команда не хотят лишаться права единолично снимать действующие ограничения. Ранее глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявлял об отсутствии у него уверенности в том, что принимаемые парламентариями меры будут результативными.

14 июня сенат США большинством голосов одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение антироссийских санкций. Согласно законопроекту, американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше чем на 14 дней. До недавнего времени этот срок составлял 90 дней. Помимо прочего, закон дает конгрессу право блокировать единоличное решение президента США об отмене ограничений.

Документ на уровне закона закрепляет действующие в настоящее время антироссийские санкции, которые ввел своими указами предыдущий президент США Барак Обама. Законопроект позволяет американскому конгрессу заблокировать любую попытку действующего главы государства Дональда Трампа снять или ослабить существующие ограничения.

Кроме того, в документе также идет речь и об ограничительных мерах для энергетического сектора РФ. В частности, законопроект предполагает ограничение длительности сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям до 30 дней.

Законопроект предусматривает и санкции против ключевых секторов российской экономики: горнодобывающей промышленности, металлургии, морского и железнодорожного транспорта. Конкретный список компаний, в отношении которых предлагается ввести ограничения по привлечению кредитов, будет устанавливать Министерство финансов США.

Новые ограничения, как ожидается, затронут и инвестиции в российские экспортные нефте- и газопроводы. Под санкции попадут инвесторы, которые буду вкладывать в отрасль более миллиона долларов (более пяти миллионов долларов за 12 месяцев). Помимо этого, расширяется и действие запрета на помощь в разработке шельфовых месторождений: отныне нельзя будет оказывать поддержку и частным компаниям, доля в которых принадлежит лицу из санкционного списка.







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