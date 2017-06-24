Путин рассказал о своей работе в КГБ

Лидер РФ рассказал о связи своей работы с нелегальной разведкой.

Российский президент Владимир Путин во время своей работы в органах внешней разведки СССР был связан с разведчиками-нелегалами. Об этом он рассказал в программе Вести в субботу.

«Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой. И я знаю, что это за люди... Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные», - сказал он.

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Ранее во время встречи с классными руководителями выпускных классов Путин рассказал, как он решил стать разведчиком и почему передумал быть летчиком.

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